В Бурятии МЧС ищет потерпевших бедствие туристов

Информация о том, что где-то у истоков горных рек могут находиться потерпевшие бедствие туристы, поступила в МЧС России по Иркутской области вечером 15 июня, сообщают в ведомстве.

Очевидец сообщил о том, что на берегу реки Китой в Окинском районе Республики Бурятия им был замечен баннер из светлой ткани, растянутый между кустами, на котором углём была сделана надпись "SOS 14.06.20 г." и выведена стрелка, указывающая вверх по реке, к устью реки Китой-Кин, с уточнением расстояния в 5 километров. Рядом мужчина обнаружил часть лопасти от аэролодки.

Накануне, 16 июня, также поступила информация из полиции о заявлении ангарчанки, указавшей, что двое мужчин 1975 и 1976 г.р. - ее муж с товарищем - ушли на аэролодке вверх по течению реки Китой и не выходят на связь.

Главным управлением МЧС России по Иркутской области был подготовлен вертолёт Ми-8 для поисков пропавших туристов. Однако, из-за погодных условий поисково-спасательные работы с воздуха накануне оказались невозможны. Сегодня утром на поиски терпящих бедствие вылетел вертолёт Ми-8 с группой спасателей отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области.