Сергей Кульпин назначен руководителем петербургского филиала Альфа-Банка

С 15 июня 2020 года управляющим петербургского филиала Альфа-Банка назначен Сергей Кульпин. В новой должности он будет отвечать за руководство всеми бизнес-линиями Альфа-Банка на уровне региона, административное управление филиалом, взаимодействие с органами государственной власти.

Петербургский регион для Альфа-Банка является вторым по величине после московского. По итогам 2019 года доля филиала в операционной прибыли и финансовом результате кредитной организации составила около 10%. При этом доля Альфа-Банка на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 6,3%.

«Я рад присоединиться к команде крупнейшего частного банка страны. У нас впереди много работы. Мы нацелены значительно усилить позиции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и войти в тройку лидеров по доле рынка региона. Уверен, что у Альфа-Банка есть достаточный потенциал для решения этой задачи», — подчеркнул Сергей Кульпин.

Сергей Кульпин имеет значительный опыт в финансовом секторе. До прихода в Альфа-Банк он 15 лет работал в составе Группы ВТБ. С 2018 по 2020 гг. занимал пост вице-президента, начальника управления розничных продаж и управляющего филиалом Банка ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Ранее с 2008 по 2018 гг. руководил филиалом ВТБ 24 в Екатеринбурге. Под руководством Кульпина были кратно увеличены объемы бизнеса ВТБ в этих регионах. С 2005 по 2008 гг. занимал руководящие позиции в подразделениях кредитной организации в Ставрополе и Барнауле.

В 1996-2008 гг. был сотрудником Гута-банка и ряда других финансовых организаций. Окончил Алтайский государственный университет по специальности «Менеджмент» в 1996 году.