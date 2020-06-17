Cyber Polygon 2020: международные эксперты обсудят, как не допустить цифровой пандемии

Представители топ-менеджмента IBM, ICANN и Ernst & Young выступят на очередном ежегодном онлайн-тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon 2020, который пройдёт 8 июля этого года. Тренинг является официальным проектом Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума и Группы Сбербанк и проходит при поддержке Интерпола.

В 2020 году произошли события, которые кардинально изменили жизнь людей во всем мире. Организации были вынуждены подстраиваться под стремительно меняющиеся условия и становились зависимыми от цифровых каналов связи. Еще больше этот процесс усложнил резкий рост киберпреступности на волне пандемии. Согласно отчету Всемирного экономического форума о рисках, возникших в связи с усложнением ситуации с COVID-19, кибератаки и кража данных занимают 9 место в рейтинге глобальных рисков с наиболее тяжелыми последствиями для всего мира.

Именно поэтому основной темой Cyber Polygon 2020 станет предотвращение «цифровой пандемии», которая может произойти с учетом высоких темпов глобальной цифровизации. В рамках трансляции выступят вице-президент IBM Венди Уитмор, главный специалист по вопросам безопасности, стабильности и устойчивости Интернета ICANN Джон Крейн, а также партнер Ernst & Young по вопросам кибербезопасности Жаклин Керно. IBM станет технологическим партнером мероприятия.

Полная программа мероприятия еще формируется.

«Киберпреступность процветает во времена кризиса. Для борьбы с хищниками киберпространства организациям по-прежнему важно иметь планы реагирования и стратегии выхода. Жизненно необходимым противоядием от глобальной угрозы нынешней величины и масштаба является способность к открытому международному диалогу на уровне экспертов, бизнес-лидеров и представителей различных регионов, чтобы предлагать идеи и развивать отношения, а также делиться лучшими практиками и полезной информацией для укрепления нашей защиты», — сказала Венди Уитмор, вице-президент IBM X-Force Threat Intelligence.

«Корпорация ICANN обращает особое внимание на нарушения с использованием системы DNS в период пандемии COVID-19. Мы также тесно сотрудничаем с различными членами интернет-сообщества для предотвращения новых угроз. ICANN также работает над системой, которая помогает находить доменные имена, связанные с пандемией. Мы принимаем активное участие в ряде международных инициатив, таких как COVID-19 Cyber Security Coalition, так как уверены, что от глобальных киберугроз можно защититься только общими усилиями всех заинтересованных сторон», — заявил Джон Крейн, главный специалист ICANN по вопросам стабильности, безопасности и устойчивости интернета. Он также добавил, что ICANN продолжит свои исследования в области обеспечения безопасности системы DNS и пользователей интернета.

«Этот год показал, что кризис может случиться неожиданно, и мы должны быть к нему готовы — как на уровне персональной защиты, так и в масштабах обеспечения безопасности целых корпораций. Риски цифровой пандемии признаются на самых высоких уровнях, и мы надеемся, что в рамках Cyber Polygon мы сможем вместе выработать правильный план действий», — отметил директор BI.ZONE Дмитрий Самарцев.

Помимо онлайн-трансляции для руководителей, Cyber Polygon 2020 также включает тренинг для технических специалистов, в котором примут участие команды из крупных международных корпораций. Участники отработают различные навыки: отражение активной атаки, расследование уже случившегося инцидента, проверку периметра на наличие других возможных уязвимостей, а также сбор информации об атаке для передачи в правоохранительные органы и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

О компании BI.ZONE

Компания BI.ZONE оказывает более 30 услуг по кибербезопасности: от киберразведки и консалтинга до расследования инцидентов; разрабатывает собственные технологичные продукты и автоматизированные решения для защиты IT-инфраструктур и приложений. Продукты BI.ZONE максимально автоматизируют процессы обнаружения и предотвращения кибератак, а применяемые технологии машинного обучения и искусственного интеллекта позволяют выявить атаки и мошенничество на ранних стадиях. Официальный сайт: https://bi.zone.