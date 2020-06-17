Банк «Приморье» повышает ставки при открытии вкладов онлайн

Банк «Приморье» объявляет о старте новой акции «Хорошо дома» для клиентов — физических лиц. Среди первых интересных и выгодных предложения в рамках акции — повышенные ставки при открытии вкладов онлайн и льготные условия оформления пластиковых карт.

— Акцент на дистанционных сервисах для клиентов Банк «Приморье» делает уже несколько лет: мы развиваем наше Мобильное приложение, постоянно обновляя и расширяя его функционал. Фактически для большинства банковских операций клиентам уже не нужно посещать офисы. И, как показала ситуация с самоизоляцией, это верная стратегия: финансовые услуги нам нужны всегда, и важно их получать оперативно и качественно, — комментирует заместитель Председателя правления — Директор департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Анна Талызина. — Кроме того, теперь пользоваться дистанционными сервисами Банка «Приморье» еще и более выгодно: можно открыть вклады с повышенной процентной ставкой и воспользоваться бесплатным обслуживанием при оформлении пластиковых карт с пакетами лояльности.

Например, повышенная ставка действует при открытии в Мобильном и интернет-банке онлайн вклада* «Управляемый» с возможность пополнения и совершения расходных операций (5,3% годовых в рублях):

— Вклад «Управляемый» — один из самых популярных вкладов среди наших клиентов, — добавляет Анна Талызина. — При этом в его онлайн-версии ставка стала выше на 0,3 п.п. Условия по-прежнему оптимальны для комфортного управления деньгами: его можно открыть в рублях, долларах или евро, пополнять без ограничений, проводить расходные операции до суммы неснижаемого остатка — 30 000 в рублях, либо 500 долларов или евро. По вкладу также предусмотрены ежемесячная капитализация процентов и автоматическая пролонгация.

А если у клиента пока нет дебетовой карты Банка «Приморье», то в рамках акции при открытии любого вклада можно оформить индивидуальную карту с пакетом лояльности и получить 3 месяца бесплатного обслуживания**. Кроме того, на льготных условиях могут открыть карту и те клиенты, у которых уже есть вклады в Банке «Приморье», но пока нет пластиковой карты.

Подробную информацию об условиях акции смотрите на сайте Банка «Приморье» и уточняйте у специалистов круглосуточного Контакт-центра Банка по номеру: 8 800 200 20 86 (звонок по России бесплатный).

* Повышенная ставка по вкладу при открытии онлайн-вклада в Мобильном Банке и Интернет-Банке ».

** Открытие любой индивидуальной карты в офисе банка к вкладу и 3 месяца бесплатного обслуживания по карте (далее по тарифам Банка). Критерии для подключения пакета «Вкладчик»: отсутствие у клиента индивидуальной карты, сумма вклада — от 30 000 рублей, открытие нового вклада, пролонгация, наличие текущего вклада.