Банк Авангард вошел в список лучших банков мира по версии Forbes

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг The World's Best Banks 2020, основанный на предпочтениях клиентов. В него попали 15 российских банков, и Авангард в этом списке занял 6 место.

Исследование проводилось Forbes совместно с ведущим мировым статистическим агентством Statista и строилось на результатах независимого опроса не менее 40 000 человек в каждой из 23 стран. В России было опрошено более 65 000 респондентов.

Участников просили назвать все банки, в которых у них есть или раньше был счет, а затем оценить каждый банк по уровню общей удовлетворенности, готовности рекомендовать продукты, а так же по следующим критериям: доверие, условия обслуживания, качество клиентского сервиса, цифровые услуги, финансовые консультации.



К результатам опроса применялись коэффициенты в соответствии с весом каждого критерия, затем рассчитывался средний балл. Кроме среднего балла, нужно было набрать определенное количество упоминаний в опросе, то есть быть популярным в своей стране, и входить в число лидеров отраслевых рейтингов.

В итоге каждый банк получил от 0 до 100 баллов, а в рейтинг вошли только игроки с оценкой выше 70. В финальном списке – 450 банков мира.

Forbes публикует рейтинг The World's Best Banks во второй раз. Составители отмечают, что сегодня среди конкурентов могут выделиться только инновационные и доступные банки. В то же время репутация строится на протяжении долгого времени, и еще одной целью исследования было отразить эту особенность. Поэтому прошлогодние результаты тоже были приняты во внимание.

Авангард в течение многих лет работает над тем, чтобы быть удобным и надежным, сохраняя баланс между инновациями и безопасностью. Постоянно совершенствуются онлайн-услуги, расширяется спектр цифровых сервисов, клиенты банка управляют своими личными финансами и бизнесом с мобильного телефона или компьютера – оперативно и безопасно.

Особенность рейтинга Forbes в том, что он полностью основан на мнениях клиентов и поэтому объективно отражает способность банков отвечать требованиям современной жизни и обеспечивать комфортную финансовую среду. В этом году в списке лучших в мире банков участников из России стало на 5 меньше, чем было годом ранее.