ВТБ запатентовал технологию гибкого подбора кредитных предложений

Группа ВТБ получила патент на разработанную специалистами банка технологию подбора кредитных предложений для клиентов. Применение технологии позволяет сократить время формирования предложений, подбирать несколько продуктов одновременно, получать максимальное количество комбинаций кредитных и страховых продуктов за один запрос.
Гибкий подбор нескольких кредитных продуктов предполагает возможность формирования предложений по:
- кредитам наличными или рефинансированию с возможностью выбора обязательств, как внешних так и внутрибанковских, которые хочет рефинансировать клиент, а также с возможностью получения дополнительной суммы на личные цели при рефинансировании;
- новым кредитным картам и изменению лимитов по текущим;
- небанковским кросс-продуктам, в частности, опциям по страховке по оформляемым кредитам.
Расчет происходит, исходя из необходимой суммы кредита, финансового состояния клиента, его текущей кредитной нагрузки. Важно, что выбор можно делать в рамках одного одобренного банком решения, без необходимости повторного рассмотрения заявки.
«Стратегия трансформации ВТБ на цифровой основе предполагает, в частности, ускорение реагирования банка на изменение рынка и клиентского спроса. Разработка технологии гибкого подбора кредитных предложений для клиентов и получение патента на неё — очередной шаг в рамках реализации стратегии», — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
«Автоматизация рутинных банковских процессов и их перевод в фоновый режим позволяет нам предлагать продукты, которые лучше соответствуют ожиданиям клиентов. В результате этой трансформации ВТБ предлагает более качественный сервис и быстрое обслуживание, а для клиента формируется несколько доступных продуктовых предложений», — отметил руководитель управления кредитных продуктов ВТБ Евгений Благинин.