Продлен особый противопожарный режим в Прибайкальском нацпарке и Байкало-ленском заповеднике

Более двух месяцев – с 10 апреля по 15 июня 2020 года, в Иркутской области действовал особый противопожарный режим. Власти Прибайкалья вводят его ежегодно, чтобы снизить количество пожаров в лесу и на сельхозугодьях, уберечь от огня населённые пункты и объекты экономики, сообщают в ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

В период действия особого противопожарного режима запрещается разводить костры (и вообще применять открытые источники огня, за исключением газовых горелок), выжигать сухую растительность и сжигать мусор - в том числе на территории частных домовладений и садоводств.

Все эти ограничения в минувший вторник, 16 июня 2020 года были сняты в центральных и южных районах Иркутской области.

Но, на территории Прибайкальского национального парка, особый противопожарный режим продолжает действовать. Он продлён приказом руководителя учреждения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» до 15 июля 2020 года в связи с неблагоприятными метеопрогнозами и массовым посещением парка людьми.

Несоблюдение правил поведения, предписанных действием особого противопожарного режима, влечёт за собой административную ответственность в виде штрафа от 4 000 до 5 000 рублей.