«Дальневосточный банк» сообщил режим работы 24 июня и 1 июля 2020

ПАО «Дальневосточный банк» информирует о режиме работы 24 июня и 1 июля 2020 г., согласно Указу Президента Российской Федерации от 29.05.2020 г. № 345 «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.», Указу Президента Российской Федерации от 01.06.2020 N 354 «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» и Закону Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»:

24 июня – выходной день;

с 25 по 30 июня – обслуживание клиентов осуществляется в обычном режиме;

1 июля — выходной день;

2 июля — обслуживание клиентов осуществляется в обычном режиме.

Банкоматы и терминалы, системы «Интернет-офис» и «Мобильный офис» Дальневосточного банка работают без изменений.

С подробной информацией о режиме работы подразделений банка вы можете ознакомиться на корпоративном сайте в разделе Офисы банка.