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ПСБ запустил страхование жизни и здоровья, включающее защиту от коронавируса

17 июня 2020

ПСБ совместно с компанией ВСК разработал программу страхования жизни и здоровья, включающую защиту от коронавирусной инфекции. С момента запуска продукта страховку  «Ваша защита» оформило в десять раз больше клиентов, чем любую другую программу страхования здоровья. Каждый второй клиент банка, покупающий страховой продукт, выбирает страховку по новой программе.

Программа «Ваша защита» покрывает риски длительной потери трудоспособности в результате любой болезни, возникшей после оформления полиса. Страховка предусматривает компенсацию в случае продолжительности больничного более 25 дней. Размер выплаты составляет до 50 тысяч рублей.

«Новая программа страхования компенсирует клиентам снижение дохода из-за болезни и длительного периода восстановления. Мы видим обеспокоенность людей и желание защитить себя в период пандемии, поэтому разработали продукт, который включает в том числе и риск заболевания коронавирусом», - говорит Алена Бочарова, директор дирекции развития продуктов розничного бизнеса ПСБ. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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