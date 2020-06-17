Декларация в мобильном: клиенты Райффайзенбанка из малого и микро бизнеса могут формировать отчетность в приложении

Компании из сегмента малого и микро бизнеса могут сформировать отчетность в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн. Функция доступна на мобильных устройствах на базе операционной системы Android.

Сформировать декларацию могут индивидуальные предприниматели, работающие по системе налогообложения УСН Доходы без сотрудников. Весь процесс занимает до 10 минут. Файл с отчетностью можно выгрузить в формате XML, подписать с помощью КЭП в интернет-банке Райффайзен Бизнес Онлайн, а затем подать в налоговую удаленно.

«Формирование нулевой декларации, то есть без доходов за прошлый год, займет менее минуты. При формировании стандартной декларации потребуется сверить доходы и добавить недостающие — если, например, были доходы наличными, которые не поступали на счет. Также нужно заполнить поле „страховые взносы“. Остальная информация подгружается автоматически — это сведения о налоговой, ОКВЭД, ОКАТО и другие. Таким образом, формирование декларации займет 5–10 минут. Это качественный, быстрый и удобный удаленный сервис, который отражает наш экосистемный подход в сегменте малого и микро бизнеса», — отметил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

Сейчас сервис реализован для устройств на базе платформы Android. В ближайшее время планируется запуск для операционной системы iOS.