Солид Банк создал аккаунты в Одноклассниках и Яндекс.Дзен

Солид Банк продолжает расширять свое присутствие в сети Интернет. Помимо аккаунтов в Instagram, Facebook, Вконтакте и чат-бота в Telegram у банка появились страницы в Одноклассниках и Яндекс.Дзен.



Пользователи Интернет привыкли пользоваться определенными площадками как в развлекательных целях, так и для получения информации. Одни предпочитают Telegram-каналы, другие Вконтакте или Instagram, а для кого-то привычней и комфортней старые, добрые Одноклассники.

Чтобы всегда быть рядом со своими действующими и потенциальными клиентами Солид Банк постоянно расширяет число точек присутствия в виртуальной среде. Поэтому пул аккаунтов дополнен страницей в социальной сети Одноклассники и Яндекс.Дзен.

"Разные площадки в Интернете – это не только разный интерфейс и функциональность, но и разные аудитории, комментирует Председатель Правления АО "Солид Банк" Геннадий Фофанов. – Нам интересны все - и молодежь, и средний возраст, и пенсионеры. Для каждой категории нам есть, что предложить. Поэтому, мы идем к клиентам туда, где им удобней с нами общаться. Во всех наших аккаунтах можно всегда задать любой вопрос, решить проблему, проконсультироваться и даже оформить заявку. Поэтому приглашаем всех подписаться, чтобы узнавать самыми первыми о наших предложениях, акциях, новых продуктах".