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В Иркутской области треть документов на услуги Росреестра поступили онлайн

17 июня 2020

С января по май ведомством принято 42 295 электронных пакетов документов, что превышает показатели прошлого года на 16%. В среднем доля электронных пакетов от общего числа поступивших заявлений за пять месяцев составила 29%, сообщают в ведомстве.

На сегодняшний день в электронном виде ведомство оказывает услуги по регистрации прав, кадастровому учету, единой процедуре кадастрового учета и регистрации прав, предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 

Алгоритм получения услуг Росреестра в электронном виде является максимально простым и удобным. На официальном сайте Росреестра заявителю достаточно выбрать нужную услугу, после чего заполнить форму заявления и прикрепить скан-образы всех необходимых документов. Заявление должно быть заверено электронной подписью. 

Выписка из ЕГРН, подготовленная в результате оказания услуги, также будет направлена в электронном виде на указанный заявителем адрес электронной почты. Такая выписка заверяется электронной подписью специалиста Росреестра, а значит, имеет юридическую силу наравне с бумажным документом. 

Размер государственной пошлины для граждан, которые подают документы на регистрацию прав в электронном виде, уменьшится на 30%. 

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Подать документы на услуги Росреестра в электронном виде можно на официальном сайте ведомства (https://rosreestr.ru/site/). Получить информацию об электронных услугах ведомства можно на региональном портале (http://rosreestr38.ru/) Управления Росреестра по Иркутской области. 

Обратиться за консультацией в Управление Росреестра по Иркутской области можно по электронной почте (38_upr@rosreestr.ru) или отправив простое почтовое отправление (664056, г. Иркутск, Академическая, 70). 

Также продолжает работу телефоны «горячей линии» Управления Росреестра по Иркутской области: 89294310978 (вопросы кадастрового учета) и 89294310905 (вопросы регистрации прав). 

Обращения об исправлении технических ошибок (описки, опечатки) в документах принимаются по телефону: 89246172753. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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