Самоизоляция подогрела интерес иркутян к загородной недвижимости

«Многие, действительно, начали задумываться о том, что неплохо было бы иметь свой загородный дом: «Не могу больше сидеть в квартире, надо куда-то уехать», - сказал в интервью Газете Дело коммерческий директор завода железобетонных изделий «Сибавиастрой» Сергей Брюханенко.

Домам от «Сибавиастрой» серии «Победа» стали пользоваться популярностью у иркутян. Количество контрактов растет и компания оптимизирует производственные мощности.

– Дом по технологии «Победа» – это дом на века. Он не развалится, не треснет. Он сейсмостойкий, что особенно актуально для нашего региона. При этом с точки зрения внешнего архитектурного облика, фасадов, кровли он может быть абсолютно любым. Богатство выбора – это важно. Каждый хочет иметь свой, индивидуальный, дом. Кто-то делает японские фиброцементные панели, кто-то выбирает классический кирпич, кто-то – виниловый сайдинг. Кто-то предпочитает скатную кровлю, кто-то – плоскую с парапетами, все возможно, –говорит Сергей.

По его словам, у многих людей есть также интерес к созданию подвала, цоколя по такой технологии: она в разы быстрее и дешевле классической заливки бетоном.