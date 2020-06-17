100 тысяч одноразовых медицинских масок передано министерству соцразвития Иркутской области

Благотворительная акция «Подари маску» прошла 17 июня в областном центре. 100 000 одноразовых масок были переданы Центром молекулярной диагностики министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, сообщают в областной администрации.

Все переданные средства защиты будут распределены между многодетными семьями и малоимущими гражданами. Это необходимо, поскольку в связи с распространением коронавируса на территории Иркутской области действует обязательный масочный режим.

В министерстве социального развития, опеки и попечительства продолжается выдача масок нескольким категориям граждан. Бесплатно получить средства защиты могут:

граждане старше 60 лет, которые не получают никаких услуг в учреждениях социального обслуживания

граждане старше 60 лет, которые в установленном порядке признаны нуждающимися в социальном обслуживании;

семьи, находящиеся в социально опасном положении;

семьи, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Так же бесплатно жители Иркутской области смогут получить маски в филиалах Центра молекулярной диагностики в Иркутске, Братске и Ангарске. Их начнут раздавать с 18 июня. Для этих целей закуплено 400 000 масок.