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100  тысяч одноразовых медицинских масок передано министерству соцразвития Иркутской области

17 июня 2020

Благотворительная акция «Подари маску» прошла 17 июня в областном центре. 100 000 одноразовых масок были переданы Центром молекулярной диагностики министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, сообщают в областной администрации.

Все переданные средства защиты будут распределены между многодетными семьями и малоимущими гражданами. Это необходимо, поскольку в связи с распространением коронавируса на территории Иркутской области действует обязательный масочный режим.  

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В министерстве социального развития, опеки и попечительства продолжается выдача масок нескольким категориям граждан. Бесплатно получить средства защиты могут:  

  • граждане старше 60 лет, которые не получают никаких услуг в учреждениях социального обслуживания 
  • граждане старше 60 лет, которые в установленном порядке признаны нуждающимися в социальном обслуживании; 
  • семьи, находящиеся в социально опасном положении; 
  • семьи, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Так же бесплатно жители Иркутской области смогут получить маски в филиалах Центра молекулярной диагностики в Иркутске, Братске и Ангарске. Их начнут раздавать с 18 июня. Для этих целей закуплено 400 000 масок.  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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