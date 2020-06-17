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В Иркутской области 6,7% населения ведут здоровый образ жизни

17 июня 2020

Здоровый образ жизни ведут только 6,7% населения Приангарья (в целом по стране – 12%, в Сибирском федеральном округе – 8,2%), сообщает Иркутскстат. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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