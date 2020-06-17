В Иркутской области 6,7% населения ведут здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни ведут только 6,7% населения Приангарья (в целом по стране – 12%, в Сибирском федеральном округе – 8,2%), сообщает Иркутскстат.
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Новости
В Иркутской области 6,7% населения ведут здоровый образ жизни17 июня 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
В России на 19 июня количество заболевших коронавирусом достигло 569 тысяч
Коронавирус медленно, но верно распространяется по всем районам Иркутской области
В Приангарье за сутки скончались еще 4 человека, инфицированные COVID-19
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