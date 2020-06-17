За сутки жители Приангарья перевели мошенникам около 800 тысяч рублей

Жертвами стали 6 женщин и 4 мужчин в возрасте от 18 до 75 лет. Шесть из них – жители Иркутска, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Наибольшую сумму мошенникам удалось получить через звонки от имени сотрудников банка с сообщением о попытке похищения денежных средств и необходимости перевода всех сбережений на резервный счет. Таким образом 75-летний пенсионер из Братска, перевел на счет злоумышленников 224 тысячи рублей.

При аналогичных обстоятельствах со счёта другого пенсионера, 69-летнего жителя областного центра, пропало 142 тысячи рублей. А 47-летняя иркутянка после такого же общения с аферистом недосчиталась на своей карте 120 тысяч рублей. Все обманутые граждане переводили свои накопления на счета злоумышленников через банкоматы. Также три жительницы Приангарья сообщили лже-банкирам свои личные данные банковских карт, тем самым, лишившись денежных средств на общую сумму 263 тысячи рублей.

Ещё четверо пострадавших остались без денег, попытавшись внести предоплату за предполагаемую покупку через Интернет на платформе «Авито», социальные сети «Одноклассники» и Инстаграм. Схема хищения у покупателей была одинаковой - пострадавшие переводили деньги за товар, после чего продавец переставал выходить на связь.

Сотрудники полиции призывают граждан исключить безналичные переводы денежных средств малознакомым либо незнакомым лицам при осуществлении покупок в сети Интернет, а также никогда не сообщать персональные данные, в том числе номера и коды доступа к счетам, пин-коды банковских карт, людям, рассылающих смс о попытке списания сбережений либо по телефону представляющимся работниками служб безопасности финансовых учреждений.