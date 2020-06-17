Дорогу А-331 «Вилюй», проходящую через Братск, передали в федеральную собственность

Прокуратурой Братска установлено, что четыре участка дороги федерального значения А-331 «Вилюй», общей протяженностью 13 284 м, проходящей по территории жилых районов Энергетик и Гидростроитель города, являются муниципальной собственностью и включены в перечень муниципального имущества, сообщают в областной Прокуратуре.

Данные участки автомобильной дороги относятся к автомобильным дорогам общего пользования, доступным для движения транспортных средств неограниченного круга лиц и соединяют столицу России и административные центры субъектов РФ с городом Якутск. Иных дорог, в обход города Братск, на трассе А-331 «Вилюй» от автомобильной дороги М-53 «Байкал» через города Братск, Усть-Кут, Мирный до города Якутск, не существует.

Трафик грузового транспорта составляет 300-400 тыс. единиц в год, трафик местных перевозчиков составляет 2,5 – 3 тыс. поездок в год.

При этом, подразделениями Росавтодора ежегодно выдаются разрешения на проезд 60 – 70 тыс. автомобилей и автопоездов, следующих транзитом через город Братск, имеющих внегабаритные характеристики.

Содержание автомобильной дороги на данных участках полностью осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «город Братск», в связи с чем бюджет города несет значительные финансовые нагрузки. В то же время, содержание автодороги на данных участках не отвечает требованиям законодательства, предъявляемым к содержанию дорог федерального значения.

Таким образом, в силу прямого указания закона, автомобильная дорога А-331 «Вилюй» по всей ее протяженности от начальной до конечной точек, без каких-либо изъятий, является федеральной автомобильной дорогой общего пользования, то есть федеральной собственностью.