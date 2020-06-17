Новости

68% россиян хотели бы получить новое образование

17 июня 2020

По данным опроса сервиса Работа.ру, 46% респондентов хотели бы снова начать учиться, чтобы освоить новую профессию.

22% опрошенных новое образование поможет усилить уже имеющиеся рабочие навыки. Каждый пятый житель России отметил, что не видит необходимости в получении нового образования, а 12% респондентов указали, что дополнительное образование уже получали.

Среди тех респондентов, кто хотел бы получить новое образование, 32% указали, что готовы поступить в ВУЗ, но учиться заочно. 29% опрошенных готовы получать новые знания на тренингах специалистов из разных отраслей. Интересно отметить, что популярность курсов в онлайн-университетах уже превысила интерес к очному образованию в ВУЗах — эти форматы обучения назвали привлекательными для себя 18% и 17% опрошенных соответственно. В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали, что хотели бы осваивать новые навыки и профессии уже в процессе работы.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В России на 19 июня количество заболевших коронавирусом достигло 569 тысяч
Коронавирус медленно, но верно распространяется по всем районам Иркутской области
В Приангарье за сутки скончались еще 4 человека, инфицированные COVID-19
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании