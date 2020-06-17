Иркутян призывают сообщать о дистанционной продаже алкоголя

Как сообщили в департаменте потребительского рынка Иркутска, в соответствии с «Правилами продажи товаров дистанционным способом» не допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством РФ, сообщают в городской мэрии.

– В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» розничная продажа алкогольной продукции запрещена с 23 часов до 10 часов по местному времени, несовершеннолетним, в нестационарных торговых объектах и без сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность такой продукции. Данные требования федерального законодательства нарушаются при незаконной продаже алкогольной продукции дистанционным способом через сеть «Интернет», – пояснила начальник департамента потребительского рынка администрации города Иркутска Анна Дудкевич.

Посредством интернет-сайтов неизвестными лицами реализуется заведомо некачественная продукция в нарушение установленных требований для осуществления торговой деятельности по продаже алкогольной продукции. В целях сохранения жизни и здоровья приобретать алкогольную продукцию следует только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию.

В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о дистанционной продаже алкогольной продукции для блокировки интернет-ресурса предлагается сформировать сообщение в Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу через электронную форму приема обращений.