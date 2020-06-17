Названы самые популярные туристические направление в пределах России

По данным онлайн-сервиса Level.Travel, 56% туристов, которые планируют отдых этим летом в пределах страны, ищут туры именно в Крым; 30% — в Сочи; и 11% — на другие курорты Краснодарского края (Геленджик, Анапа и т.д.).

С начала июня наметился четкий тренд на повышение интереса аудитории к турам на российские курорты. Так, объем поисковых запросов Level.Travel по турам в пределах страны с 1 по 15 июня вырос в 4 раза. Устойчивый рост начался 6 июня и продолжается до сих пор. За последние 7 дней 37% туристов Level.Travel искали тур именно на российские курорты, 26% — в Турцию, 8% — в Тунис.

Интересно, что до 8 июня включительно среди российских курортов уверенно лидировал Сочи (40% туристов Level.Travel, которые искали туры на российские курорты, против 28% — Крым). Эти данные соотносятся и со статистикой прошлого года, когда по итогам лета 2019 туры на побережье Сочи составили 40% от всех продаж Level.Travel по внутренним направлениям.

Однако информационный фон федеральных медиа вокруг открытия курортов Крыма поменял расклад сил. На сегодняшний день уже 56% туристов Level.Travel, которые планируют отдых в пределах страны, ищут туры именно в Крым; 30% — в Сочи; и 11% — на другие курорты Краснодарского края (Геленджик, Анапа и т.д.).

“Люди устали от нервного напряжения, ограничения свободы перемещений и соскучились по морю, поэтому первое же публичное объявление об открытии курортов так значительно простимулировало спрос. Разумеется, пропускная способность Крыма значительно меньше, чем курортов Краснодарского края, но именно широко растиражированное заявление губернатора и смелость открыться первыми дало крымским курортам фору и так значительно изменило расстановку сил в моменте. Кроме того, стремительно возросший спрос пока не повлиял на цены в регионе. Средний чек на туры в Крым на Level.Travel на данный момент составляет 37 тысяч рублей”, — объясняет Дмитрий Малютин, сооснователь и CEO Level.Travel.