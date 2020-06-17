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В Иркутской области разработают программу подготовки кадров для ФАПов

17 июня 2020

В Иркутской области в текущем году будет введено в эксплуатацию 49 ФАПов. Одна из самых острых проблем - отсутствие специализированных медицинских кадров.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова, в текущем году в фельдшерско-акушерских пунктах региона не хватает 167 фельдшеров. Три ФАПа Слюдянского района, в том числе пункт в Солзане, недавно построенный и весной получивший лицензию, также не имеют необходимых специалистов: прием пациентов ведут медсестры. 

Игорь Кобзев поручил министерствам здравоохранения и образования заняться разработкой программы подготовки фельдшеров.   

- Необходимо подготовить кадровый резерв специалистов с учетом их будущего трудоустройства. Важно учесть несколько моментов: желание учащихся работать в таких учреждениях и их подготовку на высоком уровне, обеспечение жильем. Кроме того, медработник постоянно должен расти профессионально. ФАПы для жителей небольших населенных пунктов очень важны,- сказал глава региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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