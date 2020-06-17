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В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

17 июня 2020

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Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения. Испытания будут проводиться на двух группах добровольцев по 38 человек в каждой. Первые из них будут вакцинированы в ближайшие два дня.

«Исследования двух форм вакцины: жидкой и лиофилизированной — будут проводиться в двух медучреждениях в Москве. Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет проводиться в военном госпитале имени Бурденко. Другая, в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения — в Сеченовском университете»,— сообщает Минздрав РФ. Обе формы вакцины были разработаны Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Разрешение на испытания было выдано 16 июня.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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