Теперь участники программы лояльности S7 Priority смогут копить мили вместе

Собираясь в группу, несколько участников S7 Priority принимают решение объединить свои усилия по накоплению миль. Все бонусные мили, которые зарабатывают участники группы, копятся на одном счете. При этом, статусные мили и сегменты продолжают учитываться на личном счете каждого, сообщают в пресс-службе авиаперевозчика.

В группе есть две роли: глава и участники. Глава семейного счета может пригласить присоединиться к нему до восьми участников. Ему же доверяется задача управлять общим балансом миль: в своем личном кабинете оформлять авиабилеты или оплачивать дополнительные услуги для всех участников группы.

Участники S7 Priority получают бонусные мили не только за полеты, но и за пользование услугами многочисленных партнеров программы – отелей, онлайн-магазинов, страховых компаний. Мили S7 Priority можно потратить на авиабилеты и дополнительные услуги в полете.

Ознакомиться с более детальной информацией о новой возможности для участников S7 Priority можно на сайте s7.ru. Авиабилеты на рейсы S7 Airlines за мили можно забронировать онлайн на сайте s7.ru либо через Сервисный центр программы S7 Priority по телефону 8 800 700–9010.

«Семейный счет – отличная возможность копить мили для близких или компании друзей, которые привыкли путешествовать вместе. Полет в отпуск всей семьей – и уже накопилось достаточное количество миль на новый авиабилет. Кроме того, уверена, что многие оценят удобство управления милями из одного личного кабинета. Мы понимаем, как непросто планировать путешествия большой семьей, и хотим сделать этот процесс интереснее, удобнее и выгоднее», – отмечает Наталья Николаева, директор программы лояльности S7 Priority.