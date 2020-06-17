Недельные расходы россиян вышли на уровень прошлого года

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на неделе с 8 по 14 июня объем повседневных расходов в России сократился. В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4518 рублей, что на 3,7% меньше, чем неделей ранее.

На неделе с 8 по 14 июня объем повседневных расходов типичной российской семьи сократился и достиг отметки в 4518 рублей. Среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 173 рубля меньше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 16 рублей или на 0,3%.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы недели с 8 по 14 июня оказались выше среднего значения на 47 рублей или 1,0%.

В прошлом году был сезонный всплеск расходов в связи с дополнительным выходным (день России – 12 июня). Сейчас на фоне эпидемиологической обстановки подобного всплеска не наблюдается.