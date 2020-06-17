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В Байкальске восстанавливают мост, который смыло во время наводнения

17 июня 2020

В Байкальске восстанавливают мост, который смыло во время наводнения 2019 года, с ходом работ ознакомился исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Под разрушенным мостом проходили инженерные коммуникации города. Для обеспечения бесперебойного тепло- и водоснабжения жителей было принято решение перенести трубы на соседний вантовый мост, который был построен для нужд БЦБК и несколько лет практически не используется. Эти работы уже завершены.

На приведение в порядок дорог, пострадавших от наводнения, из областного бюджета направлено 21,6 млн рублей. Взамен разрушенного моста через реку Солзан стоят новый, его длина составит более 100 метров, ширина – восемь метров. На нём будет две полосы для движения транспорта, пешеходные и велосипедная дорожки. Общая стоимость работ составляет 288 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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