Игорь Кобзев высоко оценил потенциал развития Байкальска как туристического центра

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Врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев высоко оценил перспективы развития Байкальска как туристического центра.
Администрация города активно работает над развитием территории и привлечением туристов. Так, разработан проект «Байкальск – город для жизни на берегу озера Байкал». По нему планируется изменить главную площадь города, сделать её многофункциональным пространством, создать пешеходный бульвар, соединяющий площадь с жилым сектором города и променадом к озеру Байкал, построить физкультурно-оздоровительный комплекс с хоккейным кортом. Проект «Байкальск – город для жизни на берегу озера Байкал» планируют направить для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
- Развитие Байкальска как туристического центра на юге озера Байкал – очень интересный проект. Город входит в особую экономическую зону. Мы активно поддерживаем его развитие. Я поручаю министру спорта проработать вопрос строительства нового спортивного объекта в Байкальске, а также провести совещание в Правительстве области по комплексному развитию этого города, - сказал врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.