Игорь Кобзев высоко оценил потенциал развития Байкальска как туристического центра

Врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев высоко оценил перспективы развития Байкальска как туристического центра.

Администрация города активно работает над развитием территории и привлечением туристов. Так, разработан проект «Байкальск – город для жизни на берегу озера Байкал». По нему планируется изменить главную площадь города, сделать её многофункциональным пространством, создать пешеходный бульвар, соединяющий площадь с жилым сектором города и променадом к озеру Байкал, построить физкультурно-оздоровительный комплекс с хоккейным кортом. Проект «Байкальск – город для жизни на берегу озера Байкал» планируют направить для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.



- Развитие Байкальска как туристического центра на юге озера Байкал – очень интересный проект. Город входит в особую экономическую зону. Мы активно поддерживаем его развитие. Я поручаю министру спорта проработать вопрос строительства нового спортивного объекта в Байкальске, а также провести совещание в Правительстве области по комплексному развитию этого города, - сказал врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.