В Слюдянке планируют построить бассейн и залы для занятий борьбой и боксом

Врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил профильным министерствам проработать вопрос капитального ремонта межпоселенческой центральной библиотеки Слюдянского района.

Библиотека обслуживает восемь тысяч читателей. Для привлечения и удобства гостей района здесь открыт туристский информационный центр.

Учреждение нуждается в обновлении. Администрация муниципального образования разработала дизайн-концепцию для участия в проекте «Модельная библиотека» в рамках нацпроекта «Культура» и подготовила заявку на сумму 10 миллионов рублей. Деньги из федерального бюджета планируется потратить на текущий ремонт, приобретение мебели и современного оборудования. Сейчас документы находятся на рассмотрении в министерстве культуры и архивов Иркутской области. Всего по данному направлению от муниципалитетов региона поступило 14 заявок.

Еще один социальный объект, в котором исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев побывал во время рабочей поездки, - спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) в Слюдянке.



Строительство первой очереди СОКа было завершено в 2014 году, на это было израсходовано более 140 млн рублей из бюджетов всех уровней. Спортивный объект имеет игровые и тренажерный залы, а также зал для занятий настольным теннисом и тир.



В мае 2020 года администрация Слюдянского района представила в министерство спорта Иркутской области заявку для участия в конкурсном отборе на получение финансирования второй очереди объекта. Предполагается строительство бассейна и залов для занятий борьбой и боксом. Ориентировочная стоимость работ составит 165 млн рублей.