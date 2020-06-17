Wildberries доставит заказы в постаматы

Сберлогистика стала первым партнером по доставке заказов крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries. Соответствующее соглашение подписано между компаниями

Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries начал осуществлять доставку заказов покупателей в постаматы. Первым партнером интернет-магазина стала компания Сберлогистика.

«В настоящее время закончена интеграция ИТ систем, прошли тестовые доставки, – говорит генеральный директор Сберлогистики Сергей Малышев. – К концу июня мы начнем доставлять заказы клиентам Wildberries через сеть из тысячи наших постаматов, в том числе в отделениях Сбербанка. До конца года в отделениях Сбербанка будет размещено порядка 10 000 постаматов в 800 населенных пунктах России. Всегда идеально расположенные, с охраняемой безопасной зоной круглосуточного доступа отделения банка – сегодня это преимущество».

«Wildberries развивает различные способы доставки, чтобы наши покупатели могли выбрать наиболее оптимальный для себя вариант получения заказа. Сегодня нашим клиентам доступна бесплатная курьерская доставка, собственные пункты выдачи заказов Wildberries с примерочными кабинами, а теперь – и постаматы. В наших планах – как дальнейший рост сети ПВЗ, так и числа партнерских постаматов», – рассказал Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries.

По данным аналитиков Wildberries, покупатели онлайн-ритейлера предпочитают получать в постаматах книги, товары для здоровья, игрушки, продукцию для красоты, а также товары категории 18+. Доставка в постаматы, как и в пункты выдачи заказов, осуществляется бесплатно для покупателей, минимальная сумма заказа отсутствует. Ежедневно онлайн-ритейлер оформляет 780 тыс. заказов, а собственная сеть пунктов выдачи превышает 7600 точек в 7 странах мира.

Wildberries – крупнейший онлайн-ритейлер России, работающий на рынке 15 лет. География присутствия компании охватывает семь стран: Россия, Польша, Словакия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения. Оборот Wildberries в 2019 году вырос на 88% и достиг 223,5 млрд рублей. В компании работают свыше 50 000 сотрудников. По данным на декабрь, 2019 г., ежедневно на Wildberries оформляется 780 тысяч заказов. Собственная сеть пунктов выдачи заказов составляет более 7,5 тыс. точек в шести странах.

Ассортимент Wildberries насчитывает свыше 4 млн SKU товаров от 40 000 российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и многое другое. Около 50% товаров произведены в России.

Компания занимает 1-е место в рейтинге Forbes «10 главных продавцов Рунета» по итогам 2019 года. Четвертый год подряд Wildberries становится крупнейшим интернет-магазином России по объему онлайн-продаж согласно данным аналитического агентства Data Insight.

ООО «Сберлогистика» — компания экосистемы Сбербанка, универсальная логистическая платформа, развивающая собственную инфраструктуру и партнерские сети доставки как для корпоративных, так и для частных клиентов по всей России. Компания была учреждена ПАО Сбербанк в мае 2019 года. Компания вышла на рынок с целостной продуктовой линейкой и собственной инфраструктурой, включающей пять складов класса А общей площадью более 100 тысяч квадратных метров в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке. Региональные центры компании открыты в 42 российских городах. Компания развивает крупнейшую в России собственную сеть приема и выдачи посылок, включая постаматы, на базе отделений Сбербанка в 800 городах. География доставки Сберлогистики с учетом партнерских сетей достигает 26 тысяч населенных пунктов России.