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Новая норма: после карантина покупатели ищут товары со скидками и пытаются экономить

18 июня 2020

Поведение покупателей меняется по всему миру и переходит в «новую реальность» — меняются каналы продаж, потребительская корзина и образ жизни. Некоторые изменения после завершения режима самоизоляции могут закрепиться. Эксперты Nielsen обращают внимание, что для многих покупателей особенно актуальным станет сокращение трат и поиск выгодных предложений на продукты питания и товары повседневного спроса.

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В магазинах повышенным спросом начали пользоваться товары из низкого ценового сегмента. Его значимость в структуре рынка выросла для почти половины (47%) FMCG-категорий.

В среднем 31% потребителей в России стали чаще искать в магазинах товары со скидками — в группе потребителей, пострадавших от пандемии это значение еще выше — почти 40% (38% в онлайн-магазинах, 39% в офлайн-магазинах).

В течение последних месяцев покупатели начали приобретать большие упаковки товаров в разных категориях. Только в мае упаковка более четверти товаров повседневного спроса выросла в объеме на 3% и более.

За несколько месяцев пандемия изменила и покупательские миссии. На данный момент наиболее популярными миссиями являются «закупка на неделю или месяц», а также «закупка для приготовления еды дома».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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