Россияне встали в очередь за вторыми паспортами

Covid-19 и закрытие границ на неопределенный срок резко увеличили тягу к иностранной недвижимости и второму гражданству у богатых россиян. С начала года спрос на покупку жилья за рубежом от российских клиентов взлетел на 20%, а по самым популярным направлениям, включая Кипр, Италию и Испанию, — на 50%, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари».

— Главным критерием выбора для россиян становится возможность оформить вид на жительство или получить гражданство новой страны. Как всегда, дело в финансовой выгоде. Из-за пандемии и экономического кризиса в европейских странах жилье можно купить с большим дисконтом — до 40% в Тоскане и до 25% на Кипре. Ну и, конечно, ограничения на передвижение по миру укрепили россиян в желании получить второй паспорт, чтобы иметь возможность покинуть страну в любое время.

Российские деньги продолжают идти на Кипр даже несмотря то, что условия для получения гражданства становятся жестче. С мая прошлого года для этого нужно вложить 2 млн евро в покупку недвижимости, внести по 75 тыс. евро в Фонд исследований и инноваций и Кипрскую организацию земельного развития. Растет спрос на паспорта стран Карибского бассейна. Там программы гражданства в обмен на недвижимость одни из самых дешевых. Спрос на карибские паспорта у российских клиентов подскочил на 20%. Из года в год $20-30 млрд владельцы бизнеса выводят из России в виде инвестиций за рубеж. Эти деньги уходят в капитал офшорных структур, прибыль оседает за пределами страны.

Правительство и Банк России смотрят на это сквозь пальцы. Страна с ВВП примерно в $2 трлн и международными резервами в размере более $550 млрд может себе это позволить. В моменты периодически случающейся девальвации рубля постоянно идут разговоры об административном регулировании валютного рынка с целью избежать оттока капитала. Эти идеи традиционно высказывает известный экономист Сергей Глазьев. Однако при действующем президенте и премьере данный сценарий вряд ли возможен. Никаких ограничений в рамках действующей либеральной модели экономики в России не предвидеться. Страну проживания и объекты инвестиций граждане России выбирают сами. Можно иметь недвижимость в Москве, Испании или на Кипре. И быть одновременно акционером Total, «Газпрома» и Goldman Sachs. Это плоды и достижения буржуазной революции 1991 года.