Доллар уже всё?

Федеральный долг США достиг $26 трлн и растёт на триллион долларов за месяц — это в 12 раз быстрее, чем до начала коронавирусной пандемии. Бюджетный дефицит более чем в $3 трлн. Ну и, конечно, громкое заявление президента Трампа о том, что США завершают эру бесконечных войн, абсолютно не соответствует проекту увеличения бюджета Пентагона на 2021 финансовый год. По информации из деловых кругов, данная ситуация создает угрозу для функционирования американской валюты в качестве общемировых денег. По их мнению, до конца года доллар ждет гиперинфляционный шок. Похоже ли это на правду? Если смотреть в лоб, то, в принципе, да, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— Это видно любому человеку с университетским дипломом. Однако теория часто отличается от практики. Американский долг это проблема, прежде всего, не США, а их кредиторов. В принципе, его можно просто списать «плохим парням» из Китая, России, Турции и других стран. Денежная накачка Федрезерва не вызовет гиперинфляцию, но приведет к росту сырьевых товаров и акций. Для России и инвесторов этот сценарий неплох. Нам он очень нравится. И с нашей точки зрения, он более вероятен. Мы его рассматриваем в качестве базового.

Но если пессимисты правы и доллар действительно все? Инвестиции Банка России в государственный долг США составляют $6,85 млрд. При этом $4,014 млрд из этой суммы вложены в долгосрочные ценные бумаги, а $2,84 млрд — в краткосрочные. Международные резервы России составляют $565,2 млрд. Сумма российских инвестиций ничтожна, она немногим превышает 1%. Ее обнуление – слону дробина. А вот сбережения россиян в наличной валюте могут просто сгореть. И вероятность скорой реализации данного сценария отлична от нуля.

Будущее мы не знаем. Но ОФЗ и российские голубые фишки – лучший выбор в текущей ситуации.