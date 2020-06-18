В мае средний чек жителей Сибири снизился на 1%

В целом, за год средний чек россиян вырос на 45 рублей или 8,1%. По сравнению с апрелем средний чек отметился небольшим падением, потеряв 4 рубля (-0,6%). Таким образом, он оказался равен 597 рублям, сообщает исследовательский холдинг Ромир.

В мае средний чек, как и в прошлом году, продемонстрировал снижение. За месяц его размер сократился на 4 рубля (-0,6%), достигнув уровня в 597 рублей. Месячная динамика среднего чека обусловлена карантинными мерами в регионах страны. За год размер среднего чека, наоборот, вырос: по сравнению с маем прошлого года чек прибавил 45 рублей или 8,1%.

Сокращение среднего чека против апреля, однако, зафиксировано не во всех регионах.

Так, ростом отметились Дальневосточный (+2,0%) и Северо-Западный (+1,0%) ФО. Наиболее сильное снижение среднего чека зафиксировано в Уральском ФО (-3,0%). Против прошлого года во всех регионах наблюдается рост индекса. По сравнению с маем 2019 года сильнее всего растет средний чек в Северо-Западном (+12,9%), Приволжском (+11,6%) и Центральном (+9,6%) ФО. В остальных ФО рост против прошлого года умеренный.

В первую очередь, рост среднего чека против прошлого года обусловлен динамикой в крупнейших городах РФ: Москве (+21,4%) и Санкт-Петербурге (+12,8%). Средний рост по миллионникам - 12,7%. При этом в городах от 500 тыс. до 1 млн человек динамика против прошлого года приблизительно равна инфляции (+2,6%), а в городах от 100-500 тыс. человек мы наблюдаем уверенный рост против прошлого года (+8,8%).

С точки зрения среднего чека против прошлого года растут все каналы современной торговли, приблизительно одним темпом: гипермаркеты (+26,5%), супермаркеты (+26,0%) и дискаунтеры (+24,6%). Рост среднего чека в традиционной торговле оказался наименее заметным (+7,3%).

По мере ослабления карантинных мер несколько снизился по сравнению с прошлым месяцем средний чек в Дискаунтерах и Супермаркетах в связи с тем, что у покупателей появилось больше возможностей посещать магазины чаще.