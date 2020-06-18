В Усть-Куте состоялся первый выпуск учеников «ИНК-Класса»

Выпускники первого «ИНК-Класса» в городе Усть-Куте, открытого два года назад при поддержке ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК), получили аттестаты.

На протяжении двух лет ребята не просто углубленно изучали профильные предметы, но и участвовали в бизнес-играх, вебинарах, мастер-классах, научно-практических конференциях, посещали с экскурсиями производственные объекты ИНК, участвовали в учебных сессиях в Иркутском национальном исследовательском техническом университете. Семинары и мастер-классы для учеников проводили опытные специалисты ИНК и популяризаторы науки, приглашаемые компанией.

«Мы получили колоссальный опыт. Участвовали в различных олимпиадах, которые проводят университеты. Принимали участие в выездных сессиях в ИРНИТУ и экскурсиях на производственные объекты. Например, строение бурового станка мы изучили уже в 10 классе. А так как я собираюсь поступать на нефтегазовое дело, то все эти знания и опыт мне пригодятся в дальнейшей учебе» - рассказал выпускник «ИНК-Класса» Тимур Холмирзоев.

Проект ИНК «школа-вуз-компания» показал свою состоятельность и продолжает развиваться. Об этом говорят и выдающиеся успехи выпускников: в их числе 4 золотых медалиста, победители олимпиад и международных конкурсов.

Начальник управления по обеспечению производства ООО «ИНК» Сергей Анисимов поздравил выпускников первого «ИНК-Класса» с успешным окончанием школы и отметил, что «ИНК-Класс» оказался успешным проектом, который развивается и расширяет свою географию. «В этом году «ИНК-Класс» будет открыт еще в одном городе на севере Иркутской области - Киренске. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству компании с администрацией Киренского района», - сказал Сергей Анисимов.

Иркутская нефтяная компания в 2018 году приступила к масштабной работе по подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли по системе «школа-вуз-компания». Этот подход был выбран как один из лучших в мировой практике, а его первым этапом стало создание «ИНК-Класса» в общеобразовательной школе номер 9 в городе Усть-Куте.

В 2019 году в городе Усть-Куте был создан второй «ИНК-Класс». В число его учеников попали не только выпускники девятых классов усть-кутских школ, но и ребята из поселковых школ и даже из соседнего района.

Обучение в профильном классе для учеников бесплатное – все расходы оплачивает Иркутская нефтяная компания. Те из выпускников, которые после окончания школы решат связать свою жизнь с нефтегазовой отраслью, будут иметь преимущества перед другими претендентами при заключении с компанией договоров на целевое обучение.