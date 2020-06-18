В Иркутской области более 5 тысяч заболевших COVID-19

18 июня Иркутская область перешагнула 5-тысячный порог по количеству подтвержденнных случаев COVID-19. Ситуация с распространением вируса в регионе сложная: с 1 июня количество заболевших увеличилось в 2,3 раза – с 2189 до 5044 человек. За последние сутки зафиксированы 164 новых случая. Суточные темпы прироста, по-прежнему, держатся на высоком уровне – 3,3%.

Сегодня зафиксированы сразу семь смертей среди людей, заболевших COVID-19. В общей сложности за период эпидемии скончались 48 человек, 7 за последние сутки: 24 от COVID-19, 24 от заболеваний, не связанных с вирусом, сообщает оперативный штаб.

Госпитализированы в регионе 3416 человек, из них 164 за последние сутки. Выздоровели 1588 человек, 166 за последние сутки.

Единственный обнадеживающий факт в коронавирусной статистике, что среди заболевших за последние пять дней нет вахтовиков. За период эпидемии всего заразились 1425 вахтовиков, 32 из них сейчас находятся в тяжелой форме.

При это глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия может достичь самого низкого уровня заболевания коронавирусом через месяц. По ее словам, в РФ осталось чуть более десяти регионов, где пока нет существенной динамики снижения заболеваемости. Отметим, что в их числе – Иркутская область.

Глава Роспотребнадзора также прокомментировала информацию о новом типе коронавируса, обнаруженном на рынке в Пекине. По ее словам, в научной печати пока нет никакой информации об этом. «Тот же самый вирус, несколько другой его вариант, со следами, так скажем, его присутствия или распространения уже в Европе»,— сказала она. Госпожа Попова добавила, что в течение ближайших двух недель несколько российских вакцин против COVID-19 выйдут на этап клинических исследований.