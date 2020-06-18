Большая часть выпускников 2020 года планируют идти в медицину

Согласно опросу ВЦИОМ, дети россиян или их знакомых, оканчивающие школу в этом году, будут получать медицинское образование, учиться на врачей или медсестер (11%).

Также популярными профессиями для выпускников 2020 года стали:

программист, специалист в сфере IT (6%),

юрист (6%),

экономист (5%),

учитель или педагог (5%),

инженер (5%),

строитель (3%),

военный (3%).

У 43% наших соотечественников нет знакомых, чьи дети оканчивают школу в этом году, еще 17% затруднились ответить на данный вопрос.

Некоторые дети, получающие в этом году диплом о среднем образовании, планируют дальше идти работать, а не учиться. По словам наших соотечественников, чаще они выбирают профессии продавца, кассира, занятость в торговой сфере (5%), разнорабочего или грузчика (3%), официанта, бариста или бармена (2%), а также менеджера (2%) или рабочего на стройке (2%). У 54% россиян нет знакомых, чьи дети собираются работать после выпуска, а треть (31%) затруднились ответить.

Говоря о профессиях, которые наши соотечественники порекомендовали бы к освоению детям своих знакомых, если бы они выпускались из школы в этом году, чаще всего называют медицинское направление: врач, медсестра (25%). Многие порекомендовали бы выбрать направления IT и программирования (18%), а также стать инженером (12%), юристом или адвокатом (11%), педагогом (10%).

По окончании школы в этом году почти половина россиян посоветовали бы детям своих друзей пойти учиться в вуз (43%), чаще те, у кого есть высшее или неоконченное высшее образование (53%). Порекомендовали бы пойти в колледж, техникум или ПТУ 14% наших соотечественников. Каждый третий считает, что это не имеет особого значения (30%), а практически каждый десятый полагает, что ребенок должен сам решить (8%).

Порекомендовали бы пойти учиться платно на выбранную специальность в случае отсутствия альтернативы 49% россиян — чаще те, кто работает (55%). Не стали бы советовать учиться на платном основании 38%, чаще молодые люди 18-24 лет (51%).

С утверждением, что высшее образование обеспечивает человеку успешную карьеру, согласны 57% россиян. Эта доля уменьшается на протяжении всего мониторинга с 76% в 2008 году. С ними не согласны 39% наших сограждан.

Считают, что значимость высшего образования часто преувеличивают, более половины наших соотечественников (61%), обратного мнения придерживаются 35%. Двенадцать лет назад мнения были разделены практически поровну: 45% были согласны с данным суждением, 44% — не согласны.

Отсутствие высшего образования не обрекает человека на низкооплачиваемую и непрестижную работу. Так считают 60% наших соотечественников (-5 п.п. по сравнению с прошлым годом), с ними не согласны 37%.

Для получения высшего образования в наше время хороши любые средства, по мнению четверти россиян (28%), но две трети придерживаются противоположной точки зрения (64%). Заметен рост доли несогласных на 16 п.п. с 2015 года.

Позицию, что на получение высшего образования не жалко никаких денег, высказывают 40% наших соотечественников. С ними не согласны 52% россиян.