Бесплатное, анонимное тестирование на ВИЧ в Иркутской области пройдет с 19 по 24 августа

Иркутский СПИД-центр в третий раз присоединится к всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». С 19-21 августа команда экспедиции проведет тестирование в нескольких городах области, сообщают в пресс-службе Иркутского Центра СПИД.

Бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ в мобильных пунктах можно будет в Ангарске, Усолье-Сибирском, Шелехове, Братске, Иркутске. Финальная акция пройдет 24 августа в Иркутске.

В 2018 году по области в рамках экспедиции было протестировано 1732 жителя, из них 1143 в Иркутске, в том числе на крупных предприятиях региона.