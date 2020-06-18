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Банк «Открытие» оптимизировал выездную работу по сбору задолженности

18 июня 2020

Новая система управления выездным взысканием, базирующаяся на технологическом решении Magenta.Mobile Collection, позволит банку повысить эффективность работы и увеличить объем сбора задолженности.

Система планирует выездные мероприятия для специалистов банка таким образом, чтобы число контактов с клиентами было максимальным. Использование мобильных устройств с приложением Magenta дает возможность сотрудникам банка «Открытие» продуктивно работать вне офиса.

«Новая система управления выездным взысканием поддерживает деятельность сотрудников на ходу и позволяет сэкономить около 30% их рабочего времени на планировании маршрутов, подготовке бумажных документов и посещении офиса», — рассказывает Александр Мямлин, старший вице-президент, директор департамента проблемных активов банка «Открытие».

На мобильном рабочем месте специалиста теперь есть план встреч и звонков, информация о клиентах из портфеля. Результаты выездов фиксируются сотрудником на планшете и в онлайн-режиме поступают в учетные системы банка для обработки, формирования отчетов и планирования дальнейших действий в работе с клиентами.

Благодаря переходу на безбумажный принцип подготовки к выезду и обработки результатов встреч, а также внедрению механизма удаленного контроля выездных мероприятий, сотрудники избавлены от необходимости ежедневно посещать офис, что особенно актуально в текущих условиях.

«Внедрение решения позволяет банку „Открытие“ увеличить число контактов с клиентами. Благодаря передаче на мобильные рабочие места актуальной информации о должниках, повышается качество подготовки специалистов к переговорам и, как следствие, их результативность», — отметил Евгений Тесленко, директор проектов компании «Маджента».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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