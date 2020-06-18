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Банк «Солидарность» получил средства индивидуальной защиты от Longjiang Bank

18 июня 2020

Банк «Солидарность» выразил благодарность дружественному Longjiang Bank (КНР, Харбин) за направленные средства защиты. Партия защитных очков передана в подразделения банка и активно используются сотрудниками фронт-офисов с целью обеспечения самых высоких мер защиты сотрудников и клиентов Банка.

"С начала 2020 года весь мир неустанно борется с пандемией Covid-19, и в это непростое время как никогда важно ощущать твердую поддержку добрых друзей и партнеров", - говорится в официальном сообщении банка «Солидарность».

Несмотря на пандемию Банк «Солидарность» и Longjiang Bank продолжают расширять горизонты сотрудничества, создавая инфраструктуру для эффективного международного взаимодействия в финансовой сфере.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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