АО КБ «Солидарность» открыл Дополнительный офис в городе Набережные Челны

16 июня 2020 года состоялось торжественное открытие Дополнительного офиса «Набережные Челны» АО КБ «Солидарность».

Дополнительный офис АО КБ «Солидарность» в городе Набережные Челны является планомерным шагом по расширению территориального присутствия Банка и первым офисом в Республике Татарстан.

ДО «Набережные Челны» предоставляет весь спектр банковских услуг для физических и юридических лиц и будет обслуживать как граждан и представителей бизнеса Российской Федерации, так и иностранных граждан и представителей зарубежного бизнеса, являясь важным звеном в системе взаимодействия Банка с зарубежными корпоративными клиентами.

ДО «Набережные Челны» АО КБ «Солидарность» расположен по адресу: 423832, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, здание 29 А.

Режим работы:

Понедельник – пятница: с 9.30 до 17.30, без перерыва

Суббота – воскресенье: выходные дни

Телефон: 8 800 700 92 20