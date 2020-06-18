Волонтеры Конституции начали работу на информационных пунктах в Приангарье

Акция продлится до 30 июня включительно в городах и районах региона. Об этом рассказали в министерстве по молодежной политике региона.

- Основная задача всероссийского корпуса волонтёров Конституции - это информирование населения о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российский Федерации, о том, где и когда граждане могут проголосовать. Волонтеры не агитируют принимать те или иные решения, а только информируют о том, зачем нужны поправки, - рассказала руководитель Иркутского регионального волонтерского центра Анастасия Дубровина.

В работе пунктов принимают участие добровольцы Иркутского регионального волонтерского центра, волонтеры Победы, бойцы Российских студенческих отрядов, представители молодежного правительства Иркутской области, движения «Наш Иркутск». Всего в регионе зарегистрировано порядка 600 волонтеров Конституции.

Помимо работы на информационных точках, волонтеры занимаются обзвоном граждан пожилого возраста, рассказывают о всероссийском голосовании и продолжающейся акции взаимопомощи «Мы вместе». В сам день голосования волонтеры Конституции будут работать на участках, напоминать о необходимости использования средств индивидуальной защиты, помогать людям с ограниченными возможностями здоровья.

Информационные пункты в Иркутске расположены у Московских ворот, у танка «Иркутский комсомолец», на площади графа Сперанского, площади перед Драматическим театром им. Н.П. Охлопкова, площади перед Дворцом спорта «Труд», на Верхней Набережной, у торгового центра «Снегирь» и в 130-м квартале. Всего по региону действуют 33 информационные «точки».