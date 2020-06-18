Виновником крупного лесного пожара в Усть-Удинском районе стал двадцатилетний мотоциклист

Молодой человек объяснил, что пожар возник из-за неисправного мотоцикла, на котором он следовал в соседний населенный пункт, сообщают в областной администрации.

В пути от искры вспыхнула сухая растительность. Остановившись, мотоциклист попытался потушить разрастающееся пламя, однако не справился с этим в одиночку и скрылся с места происшествия.

По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по статье 261 УК РФ – «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возгорание было обнаружено 31 мая в шести километрах от деревни Чичкова. Огонь пришел в лес с земель иных категорий. Ликвидировать пожар удалось на следующий день силами 10 работников лесной охраны, 10 мобилизованных граждан и восьми единиц техники. Площадь, пройденная пламенем, составила 370 гектаров, из которых 120 гектаров, покрытые лесом.

Ущерб превысил один миллион рублей.