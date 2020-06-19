Жители Приангарья открыли более 45 тысяч ИИС, с начала года количество счетов увеличилось на треть

По итогам мая 2020 года Иркутская область находится на 4 месте в Сибири и на 16 месте в России по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Жители Приангарья открыли более 45 тыс. ИИС. С начала 2020 года их количество увеличилось на треть.

Количество людей, использующих рынок ценных бумаг для инвестиций, продолжает расти. Всего жители России на Московской бирже открыли уже 2,3 миллиона ИИС, а с начала это года 665 тысяч новых счетов.

Помимо дохода от инвестирования через ИИС, возможно получать налоговые льготы от государства. Клиент выбирает один из двух вариантов: либо возврат НДФЛ в размере 13% от внесенной суммы на ИИС, но не более 52 тыс. рублей в год, либо освобождение от уплаты НДФЛ от операций с ценными бумагами по ИИС за три года. Допускается зачислять на ИИС до 1 млн рублей ежегодно, при этом вернуть подоходный налог можно только с 400 тыс. рублей.

«ИИС может открыть даже начинающий инвестор. Для этого нужно обратиться к доверительному управляющему или брокеру. Прежде чем открыть ИИС и начать им пользоваться, надо учесть несколько важных моментов. ИИС открывается как минимум на 3 года. Если закрыть его раньше, то налоговые льготы инвестор уже не получит. Деньги, вложенные в ИИС – это не вклад, застрахованный государством, а инвестиции, доходность которых будет зависеть от множества обстоятельств», – отметил управляющий Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Игорь Коржук.