"Наличие корочки третьесортного ВУЗа не дает на рынке труда никаких преимуществ" - основатель SuperJob о выборе университета

По его словам, плохое образование следует считать потерей времени – и уже сейчас наметилась тенденция к отказу от подобных учреждений, сообщают в пресс-службе сервиса.

«Люди наконец осознали, что третьесортное высшее образование или наличие корочки какого-либо вуза из третьей сотни в рейтингах не дает на рынке труда никаких преимуществ. Родителям приходилось платить за это образование, и было потеряно от 4 до 6 лет, если обучение еще продолжалось в магистратуре. Потом становилось понятно, что тот, кто не пошел куда-либо учиться, уже создал семью, купил машину и подписался на ипотеку. А тот, кто пошел по пути наименьшего сопротивления?— в недорогой коммерческий вуз, надеясь на то, что сами корочки что-то значат, выяснил, что это не так»,— считает Захаров.

По его мнению, обращать внимание следует только на первые 50 ВУЗов отечественного топа, поскольку именно по их окончании выпускник получает перспективы работы в профессии.

«Например, ассоциация юристов России (АЮР), президентом которой является Дмитрий Медведев, вместе с Superjob.ru проводила мониторинг качества юридического образования в России. У нас существуют около 500 факультетов в разных вузах, которые преподают юриспруденцию. По данным АЮР, только 50 из этих 500 факультетов как-то могут считаться преподающими эту науку. Остальные 450 факультетов являются профанацией, и нет не единого шанса, что человек что-то начнет понимать в юриспруденции, после того, как закончит один из них», — отметил основатель SuperJob.

Серьезный спрос на специалистов в сфере информационных технологий формирует высокий уровень зарплат, что привлекает в профессию все больше и больше молодых людей.

«Это требует хорошей академической и математической подготовки, а поэтому специалистов очень не хватает. У нас недопроизводство специалистов в этой сфере в десятки раз. Если на рынок выйдет еще 10 раз по столько же специалистов того качества, которые есть сейчас, то они будут трудоустроены», — сказал Захаров.