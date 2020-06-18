Роспотребнадзор запретил музеям работать с туроператорами

Туроператоры считают эту меру дискриминационной и нелогичной, полагая, что она ставит под угрозу весь летний сезон экскурсионного туризма, сообщают в АТОР.

10 июня 2020 г. глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях».

Документ сразу вызвал справедливую критику туристического сообщества.

В «Рекомендациях», помимо массы положений, регламентирующих работу музеев в новых условиях (правила дезинфекции, масочный режим, социальное дистанцирование и пр.), есть два пункта, регламентирующих экскурсии.

Так, пункт 10 документа гласит: «Допускается проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями музея 1,5-2 м».

Два руководителя крупных операторов по внутреннему туризму выразили в беседе с корреспондентом «Вестника АТОР» надежду, что им как-то удастся договориться с музеями на пропуск групп по 5 человек, хотя и отметили, что это требование само по себе создаст большие сложности при построении программ. «Возможно, от посещения ряда музейных объектов придется и вовсе отказаться, программы переделать», – отметил один из экспертов.