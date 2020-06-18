Движение на дороге Р-255 в посёлке Шерагул Тулунского района 19 июня будет ограничено

Из-за ремонта на ВСЖД с 10:00 до 20:00 местного времени пропуск автотранспорта будет осуществляться по одной полосе, сообщают в ФКУ Упрдор «Прибайкалье».