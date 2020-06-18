Движение на дороге Р-255 в посёлке Шерагул Тулунского района 19 июня будет ограничено

Из-за ремонта на ВСЖД с 10:00 до 20:00 местного времени пропуск автотранспорта будет осуществляться по одной полосе, сообщают в ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
Новости
Движение на дороге Р-255 в посёлке Шерагул Тулунского района 19 июня будет ограничено18 июня 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
В России на 19 июня количество заболевших коронавирусом достигло 569 тысяч
Коронавирус медленно, но верно распространяется по всем районам Иркутской области
В Приангарье за сутки скончались еще 4 человека, инфицированные COVID-19