Смертность выросла: за сутки в Приангарье скончались 7 человек с COVID-19

18 июня зафиксировано максимальное число смертей за период эпидемии COVID-19 в регионе. За последние сутки скончались 7 человек. Смертельные случаи подтверждены в Усть-Куте, Свирске, Бодайбо, Иркутске и Шелеховском районе. В общей сложности за период эпидемии скончались 48 человек: 24 от COVID-19, 24 от заболеваний, не связанных с вирусом.

Первый случай заражения коронавирусом сегодня подтвержден в Жигаловском районе, сообщает оперативный штаб.

Из 164 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки большая часть, 103 случая, подтверждены в Иркутске.

Сложная ситуация остается в Куйтунском районе, за последние сутки диагноз подтвержден у 19 человек. Из-за вспышки заболевания количество инфицированных за сутки увеличилось в районе почти на треть.

Также 11 новых случаев заражения подтверждены в Иркутском районе, по 7 – в Ангарске и Эхирит-Булагатском районе, 3 – в Братском районе. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса на 18 июня.

В топ-5 городов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией в регионе входят:

Иркутск – 2267 Усть-Кут – 834 Иркутский район – 454 Бодайбо – 342 Братск – 281.

Всего в регионе за период эпидемии выявлены 5044 случая коронавируса, темпы прироста за последние сутки составляют 3,3%.