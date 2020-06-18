Новости

Смертность выросла: за сутки в Приангарье скончались 7 человек с COVID-19

18 июня 2020

18 июня зафиксировано максимальное число смертей за период эпидемии COVID-19  в регионе. За последние сутки скончались 7 человек. Смертельные случаи подтверждены в Усть-Куте, Свирске, Бодайбо, Иркутске и Шелеховском районе. В общей сложности за период эпидемии скончались 48 человек: 24 от COVID-19, 24 от заболеваний, не связанных с вирусом.

Первый случай заражения коронавирусом сегодня подтвержден в Жигаловском районе, сообщает оперативный штаб.

Из 164 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки большая часть, 103 случая, подтверждены в Иркутске.

Сложная ситуация остается в Куйтунском районе, за последние сутки диагноз подтвержден у 19 человек. Из-за вспышки заболевания количество инфицированных за сутки увеличилось в районе почти на треть.

Также 11 новых случаев заражения подтверждены в Иркутском районе, по 7 – в Ангарске и Эхирит-Булагатском районе, 3 – в Братском районе. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса на 18 июня.

Читайте также:

В России на 19 июня количество заболевших коронавирусом достигло 569 тысяч
19 июня 2020
Коронавирус медленно, но верно распространяется по всем районам Иркутской области
19 июня 2020

В топ-5 городов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией в регионе входят:

  1. Иркутск – 2267
  2. Усть-Кут – 834
  3. Иркутский район – 454
  4. Бодайбо – 342
  5. Братск – 281.

Всего в регионе за период эпидемии выявлены 5044 случая коронавируса, темпы прироста за последние сутки составляют 3,3%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (1682)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В России на 19 июня количество заболевших коронавирусом достигло 569 тысяч
Коронавирус медленно, но верно распространяется по всем районам Иркутской области
В Приангарье за сутки скончались еще 4 человека, инфицированные COVID-19
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании