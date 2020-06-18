Иркутская область вышла на пик заболеваемости коронавирусом

Об этом 17 июня на заседании комитета по здравоохранению заявила заместитель министра здравоохранения региона Елена Голенецкая.

По ее словам, рост заболеваемости не прекращается. Иркутская область сейчас находится на пике. После снятия ограничений уровень заражений повысился, поэтому ждать быстрой стабилизации ситуации не приходится, это будет происходить постепенно.

По ее прогнозам, такая ситуация сохранится в регионе в ближайшие недели.

По данным на 18 июня, Иркутская область перешагнула 5-тысячный порог по количеству подтвержденных случаев COVID-19. С 1 июня количество заболевших увеличилось в 2,3 раза – с 2189 до 5044 человек. За последние сутки зафиксированы 164 новых случая.

Суточные темпы прироста, по-прежнему, держатся на высоком уровне – 3,3%.

Сегодня зафиксированы сразу семь смертей среди людей, заболевших COVID-19. В общей сложности за период эпидемии скончались 48 человек, 7 за последние сутки: 24 от COVID-19, 24 от заболеваний, не связанных с вирусом, сообщает оперативный штаб.