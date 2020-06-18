Леонид Фролов выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Иркутского района

Леонид Фролов отметил, что за пять лет в районе сделано многое – построены новые школы, детские сады, объекты инженерной инфраструктуры, сообщают в районной администрации.

- Сегодня район растет по всем показателям. По сути, территория района – это территория развития. И я горжусь тем, что практически в каждом муниципальном образовании происходят изменения. Есть много новых задач и проектов, которые я готов реализовывать, в том числе, совместно с депутатами нового состава Думы, подчеркнул он.

Напомним, что ранее на Думе было принято решение о назначении выборов мэра Иркутского района на 13 сентября 2020 года, в единый день голосования.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Иркутского районного муниципального образования начинается cо дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается в 18 часов 00 минут по местному времени 29 июля 2020 года.