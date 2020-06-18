Выборы мэра Иркутского района назначены на 13 сентября

18 июля 2020 года на заседании районной Думы было принято решение о назначении выборов на 13 сентября 2020 года, сообщают в районной администрации.

В единый день голосования состоятся также выборы губернатора Иркутской области. Кроме того, на данный день голосования планируется назначение дополнительных выборов депутатов Думы Марковского МО по двум незамещенным мандатам по пятимандатному избирательному округу № 1 и проведение дополнительных выборов депутатов Думы Никольского МО по четырем незамещенным мандатам по десятимандатному избирательному округу.

Выдвижение кандидатов на должность мэра муниципального образования начинается cо дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается в 18 часов 00 минут по местному времени 29 июля 2020 года.