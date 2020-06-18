Россельхозбанк отмечает 20-летие

13 июня Россельхозбанк отметил 20-летний юбилей. Имея более 1300 офисов по всей стране, РСХБ входит в первую тройку отечественных банков по охвату филиальной сети. Банку доверяют более 7 млн клиентов. Результаты работы Банка неразрывно связаны с агропромышленным комплексом, прошедшим за два десятилетия настоящую эволюцию. В юбилейный год РСХБ проведет ряд активностей, объединяющих розничных клиентов Банка и аграриев. Итоги 20-летней работы РСХБ подвели Министр сельского хозяйства Российской Федерации, Председатель Наблюдательного Совета АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев и Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

В 2000 году глава государства распорядился создать банк, на базе которого сформировалась национальная кредитно-финансовая система обслуживания агропромышленного комплекса России.

За 20 лет сельское хозяйство прошло большой путь качественного развития и в настоящее время выступает драйвером экономики страны. Отечественные аграрии обеспечивают продовольственную безопасность России и продолжают наращивать ее экспортный потенциал.

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев отметил, что Россельхозбанк прошёл с отраслью весь этот этап и внёс важный вклад в достижение итоговых результатов, оказывая существенную финансовую поддержку малому, среднему и крупному агробизнесу, а также сельскому населению.

Министр сельского хозяйства Российской Федерации, Председатель Наблюдательного Совета АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев

«Сегодня Банк входит в число самых крупных и устойчивых финансовых учреждений страны. При этом он продолжает эволюционировать вместе с агропромышленным комплексом, уделяя все больше внимания цифровым технологиям, развитию фермерского движения и раскрытию потенциала сельских территорий. Отвечая современным требованиям времени, Россельхозбанк обновляет стратегию своего развития, ставя перед собой амбициозные цели по расширению перечня сервисов, выходящих за рамки финансовых услуг», – прокомментировал Дмитрий Патрушев.

Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

«Наш Банк создавался в самом начале 2000-х годов – непростое для страны время. Тогда государство поставило перед Россельхозбанком задачу сформировать эффективную национальную систему кредитования АПК. И я с уверенностью могу сказать, что Банк добился значительных результатов. Во многом благодаря Банку надежно обеспечивается продовольственная безопасность России. Сельское хозяйство стало не просто рентабельным – теперь это флагман российской экономики. Наши аграрии заняли достойные позиции как внутри страны, так и на международных рынках. Мы хорошо понимаем: будущее АПК и всей российской экономики напрямую зависит от внедрения новых технологий. Поэтому делаем ставку на цифровизацию розничного и корпоративного бизнеса, внутренних процессов, переводим услуги в «цифру». Символично, что День рождения Банка отмечается сразу после Дня России. Мы неразрывно связаны со своей страной, ее уникальной историей и культурой. Успех России, счастье и благополучие наших граждан – цель усилий большой команды Россельхозбанка», – сказал Председатель Правления РСХБ Борис Листов.

Дмитрий Патрушев выразил уверенность в достижении Банком поставленных целей и пожелал РСХБ успеха в работе на благо страны.

«Для Иркутского регионального филиала этот год особенный. Мы отмечаем 20-летний юбилей Банка и 15-летие нашего филиала. За этот период была проведена огромная работа. Начиная с 2005 года, мы оказываем помощь и поддержку нашим клиентам в 18 внутренних структурных подразделениях, расположенных на территории области. Все это стало возможным благодаря четко сформулированным задачам, общим целям и надежной команде. Россельхозбанк - это единый и целостный механизм. Доверие к нашему Банку выражают не только наши клиенты: крупные сельхозпроизводители, предприниматели в сфере малого и среднего бизнеса, фермеры, но и представители региональной власти. Как опорный Банк АПК, мы принимаем участие в различных программах федерального и регионального масштаба», - отметила директор Иркутского регионального филиала Наталья Баркова.

Делая акцент на широком внедрении современных IT-решений в новой стратегии развития, летом Россельхозбанк запустит цифровую экосистему для фермеров. Она объединит целый ряд сервисов на единой платформе. Сервис позволит без дополнительных затрат автоматизировать решение первостепенных задач и, не отвлекаясь от основной деятельности, пользоваться всеми технологическими преимуществами для роста бизнеса. Например, фермеры смогут нанимать рабочих, диагностировать здоровье растений, проводить спутниковый мониторинг полей, а еще заниматься агротуризмом, находя клиентов.

Для укрепления взаимовыгодного сотрудничества розничных клиентов и аграриев в преддверии юбилея РСХБ запустил специальный проект «Сей добро» и расширяет свою программу лояльности «Урожай» за счет возможности покупать фермерскую продукцию за баллы, начисленные по карточным транзакциям. Проект объединяет город и село, предоставляя розничным клиентам Банка возможность получать свежие продукты, а российские фермеры, в свою очередь, получают дополнительный канал сбыта в условиях ограниченного спроса. Держатели карт РСХБ смогут, подключив программу лояльности, с помощью любой из систем дистанционного банковского обслуживания (интернет или мобильный банк) перейти на бонусную витрину и обменять накопленные баллы на продуктовый сертификат различного номинала.

Также в 2020 году откроется школа фермеров РСХБ – собственная программа теоретического и практического обучения, которая позволит не только строить эффективный фермерский бизнес «с нуля», но и повысить квалификацию уже начавшим свое дело предпринимателям. Благодаря этой программе в регионах будут создаваться новые КФХ, которые могут стать основным элементом товаропроизводящей цепочки в качестве поставщиков для крупных предприятий. В регионах будут созданы рабочие места, новые бренды качественной фермерской продукции.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.